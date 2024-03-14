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Политика ,  
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Хинштейн раскрыл кандидата на пост председателя Верховного суда

Депутат Хинштейн: Ирина Подносова подала заявку на пост главы Верховного суда
Ирину Подносову источники РБК называют основным кандидатом на пост главы Верховного суда. Подносова — училась на юрфаке ЛГУ в одно время с Владимиром Путиным, в 2020 году она стала заместителем председателя ВС
Ирина Подносова
Ирина Подносова (Фото: Верховный Суд РФ)

Заместитель председателя Верховного суда Ирина Подносова подала документы для участия в конкурсе на должность председателя Верховного суда, написал в telegram глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Зампред Верховного Суда Ирина Подносова, которую СМИ называют наиболее вероятным преемником Вячеслава Лебедева, подала документы для участия в конкурсе на должность председателя Верховного Суда РФ», — сообщил он.

О том, что зампред Верховного суда — глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова, стала главным кандидатом на пост главы суда, 14 марта написала газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника два — близких к администрации президента и два — близких к судейскому сообществу. Два источника РБК, близких к системе правосудия, подтвердили, что Ирина Подносова является основным кандидатом на должность председателя суда.

Пост стал вакантным после смерти 24 февраля Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд 34 года.

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Прием заявок на должность председателя ведет Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Подать заявление соискатели могут до 22 марта. 

Ирина Подносова родилась в Пскове в 1953 году, образование получила на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета в тоже время, что и президент Владимир Путин, оба закончили университет в 1975 году.

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По окончании учебы Подносова работала по специальности. Ее карьера началась в Леноблисполкоме, после чего она работала в Саратовской области — была юристом Вольского завода строительных изделий, затем юристом Вольского городского торга. В 1990-м году она вернулась на работу в Ленинградскую область, где в 2003 году стала председателем Лужского городского суда. В 2013 году Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017 году возглавила этот суд. Через год она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции. В Верховном суде на должности заместителя председателя Подносова начала работать в июле 2020 года.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента страны при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. Подносова – действующая судья, поэтому сдавать квалификационный экзамен ей не нужно.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Верховный суд Вячеслав Лебедев Александр Хинштейн назначения Ирина Подносова
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