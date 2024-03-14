Хинштейн раскрыл кандидата на пост председателя Верховного суда

Ирину Подносову источники РБК называют основным кандидатом на пост главы Верховного суда. Подносова — училась на юрфаке ЛГУ в одно время с Владимиром Путиным, в 2020 году она стала заместителем председателя ВС

Ирина Подносова (Фото: Верховный Суд РФ)

Заместитель председателя Верховного суда Ирина Подносова подала документы для участия в конкурсе на должность председателя Верховного суда, написал в telegram глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Зампред Верховного Суда Ирина Подносова, которую СМИ называют наиболее вероятным преемником Вячеслава Лебедева, подала документы для участия в конкурсе на должность председателя Верховного Суда РФ», — сообщил он.

О том, что зампред Верховного суда — глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова, стала главным кандидатом на пост главы суда, 14 марта написала газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника два — близких к администрации президента и два — близких к судейскому сообществу. Два источника РБК, близких к системе правосудия, подтвердили, что Ирина Подносова является основным кандидатом на должность председателя суда.

Пост стал вакантным после смерти 24 февраля Вячеслава Лебедева, который возглавлял Верховный суд 34 года.

Прием заявок на должность председателя ведет Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Подать заявление соискатели могут до 22 марта.

Ирина Подносова родилась в Пскове в 1953 году, образование получила на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета в тоже время, что и президент Владимир Путин, оба закончили университет в 1975 году.

По окончании учебы Подносова работала по специальности. Ее карьера началась в Леноблисполкоме, после чего она работала в Саратовской области — была юристом Вольского завода строительных изделий, затем юристом Вольского городского торга. В 1990-м году она вернулась на работу в Ленинградскую область, где в 2003 году стала председателем Лужского городского суда. В 2013 году Подносова стала зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017 году возглавила этот суд. Через год она возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции. В Верховном суде на должности заместителя председателя Подносова начала работать в июле 2020 года.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента страны при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. Подносова – действующая судья, поэтому сдавать квалификационный экзамен ей не нужно.