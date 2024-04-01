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Коллегия одобрила кандидата на пост главы Верховного суда

Высшая коллегия судей рекомендовала Подносову на пост главы Верховного суда
Единственный кандидат на должность главы Верховного суда получил одобрение Высшей квалификационной комиссии. Пост стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева. Она окончила Ленинградский университет в один год с Путиным
Ирина Подносова
Ирина Подносова (Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)

Зампредседателя Верховного суда Ирина Подносова рекомендована Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) на должность главы Верховного суда, предает корреспондент «РИА Новости».

Решение приняли единогласно. Подносова была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность.

Ирина Подносова родилась в Пскове в октябре 1953 года, ей 71 год. Образование получила на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета в то же время, что и президент Владимир Путин, оба окончили университет в 1975 году.

Председатель Верховного суда назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента страны при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Вячеслав Лебедев, возглавлявший Верховный суд на протяжении 30 лет, умер 24 февраля. По данным «Коммерсанта», он скончался после продолжительной онкологической болезни. Обязанности председателя Верховного суда временно исполняет первый заместитель Лебедева Петр Серков.

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После окончания Ленинградского госуниверситета Подносова начала карьеру в Леноблисполкоме, работая по специальности, а затем стала работать в Саратовской области — сперва юристом Вольского завода строительных изделий, затем юристом Вольского городского торга. В 1990 году она вернулась в Ленинградскую область, а в 2003 году возглавила Лужский городской суд.

Спустя десять лет Подносова заняла должность зампредседателя Ленинградского областного суда, в 2017 году возглавила его. Через год она стала председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В Верховном суде на должности заместителя председателя — председателя судебной коллегии по экономическим спорам Подносова начала работать в июле 2020 года.

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Как отмечала «Адвокатская газета», назначение Подносовой «произошло со скоростью, дотоле не виданной в судебной системе, — вся процедура уложилась практически в неделю». Подносова на тот момент «не имела никакого отношения к арбитражной системе», но в судебной системе она считается весьма влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Высшая квалификационная коллегия судей Верховный суд Ирина Подносова
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