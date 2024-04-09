Путин предложил кандидата на пост главы Верховного суда

Путин предложил назначить главой Верховного суда Ирину Подносову — зампреда Верховного суда и его бывшую однокурсницу. «Коммерсантъ» писал, что в судебной системе она считается весьма влиятельным человеком

Ирина Подносова (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации предложил назначить на должность председателя Верховного Суда главу Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову, сообщил в своем телеграм-канале глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«В Совет Федерации поступило Представление Президента России В.В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — написал он.

О том, что зампред Верховного суда — глава Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова стала главным кандидатом на пост главы суда, 14 марта сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. Позднее эту информацию подтвердил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. 1 апреля ее кандидатуру единогласно одобрила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

Пост председателя Верховного суда стал вакантным после смерти 24 февраля 80-летнего Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд последние 34 года. Источник «Коммерсанта» называл причиной смерти рак — Лебедев скончался в больнице. Председатель ВС России назначается на должность Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению президента страны при наличии положительного заключения ВККС.

Ирина Подносова родилась в Пскове в 1953 году, образование получила на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет) в то же время, что и президент Владимир Путин — оба окончили университет в 1975 году.

В 1990—2013 годах Подносова работала в Лужском городском суде Ленинградской области, сначала судьей, а потом председателем суда. В 2013 году она была назначена заместителем председателя Ленинградского областного суда, в 2017 году — его председателем, а в 2018 году стала главой Второго апелляционного суда. В Верховном суде на должности заместителя председателя — председателя судебной коллегии по экономическим спорам Подносова начала работать в июле 2020 года.

Как отмечала «Адвокатская газета», назначение Подносовой «произошло со скоростью, дотоле не виданной в судебной системе, — вся процедура уложилась практически в неделю». Подносова на тот момент «не имела никакого отношения к арбитражной системе», но в судебной системе она считается весьма влиятельным человеком, «поскольку все понимают, кто за ней стоит», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.