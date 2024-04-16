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Военная операция на Украине ,  
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Мосгорсуд утвердил приговор о восьми годах колонии для Максима Каца

Максим Кац проиграл апелляцию на приговор о восьми годах колонии за фейки
Сюжет
Военная операция на Украине
Максим Кац
Максим Кац (Фото: Иван Петров / ТАСС)

Мосгорсуд признал приговор в отношении оппозиционного политика Максима Каца (признан иноагентом в России) законным, решение Басманного районного суда вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения», — говорится в сообщении.

В августе 2023 года Каца признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России). Политика заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

Каца заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии
Политика
Максим Кац

Максим Кац был членом координационного совета российской оппозиции, созданного после протестов в России в 2011 году. В 2012–2018 годах он был муниципальным депутатом московского района Щукино. Кроме того, Кац работал замглавы избирательного штаба Алексея Навального, баллотировавшегося на пост мэра столицы в 2013 году (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены).

Политик покинул Россию после начала военной операции на Украине, в декабре 2022 года его признали иноагентом. В марте 2023 года Басманный районный суд заочно арестовал Каца, его обвинили в публикации фейков о российской армии.

По данным следствия, на своем YouTube-канале он распространял заведомо ложную информацию об уничтожении российскими войсками населенных пунктов и гражданского населения на Украине. Обвинение запросило для политика 10 лет колонии.

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Теги
Максим Кац приговор Военная операция на Украине иноагент
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