Адвокат: обвинение запросило десять лет колонии Максиму Кацу по делу о фейках об армии

Обвинение запросило десять лет колонии для Каца за фейки об армии

Максим Кац (признан в России иноагентом) (Фото: maxim_katz / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Представитель государственного обвинения запросил десять лет колонии для оппозиционера Максима Каца (признан иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил адвокат блогера Алан Гамазов, передает ТАСС.

«В ходе прений сторон сегодня прокурор попросил приговорить Каца к десяти годам колонии общего режима. Защита возражала, требовала его оправдать. Приговор будет оглашен 24 августа в 10:00 мск», — сказал собеседник агентства.

Каца обвиняют в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Десять лет лишения свободы — максимально возможное наказание по этой статье.

Кац был заместителем главы избирательного штаба Алексея Навального, баллотировавшегося на пост мэра Москвы в 2013 году (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены).

В конце октября 2022 года МВД объявило Каца в федеральный розыск по уголовной статье. 23 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал его.

Следствие считает, что Кац опубликовал на YouTube видеозапись, в которой распространил заведомо ложную информацию, «содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине». Судить Каца будут заочно. Заседание по его делу пройдет 24 августа.

Минюст признал Каца иноагентом в июле 2022 года. В графе об иностранных источниках финансирования у него была указана Украина.

Кац сообщил, что после начала военной операции на Украине уехал в Израиль.