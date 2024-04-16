В Подмосковье завели дело после нападения на журналистов федерального телеканала

СК завел дело после нападения охранников стройки на журналистов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В подмосковном Красногорске возбудили уголовное дело после нападения охранников стройплощадки на членов съемочной группы федерального телеканала, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 апреля в деревне Марьино в городском округе Красногорск. Туда приехали корреспондент федерального телеканала и оператор, чтобы снять репортаж о застройке прибрежной зоны реки Синички.

Ранее в эфире этого телеканала вышел сюжет о том, что в Московской области застройщик прибрежной зоны Синички нарушает природоохранное законодательство. СК в связи с этим начал расследовать уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ — ст. 246 Уголовного кодекса.

Когда журналисты прибыли в Марьино снимать репортаж, к ним подошли охранники стройки, разбили съемочную аппаратуру и избили.

«Разбита аппаратура, травмы получили оператор и корреспондент. Жители соседних поселков также жалуются, что охранники строительного объекта необоснованно применяли и к ним физическую силу», — отмечает пресс-служба СК.

Следователи завели уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия и повреждением имущества — ч. 3 ст. 144 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет. Расследование этого дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.