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В Москве по делу об экстремизме арестовали журналистку Sota Vision

В Москве по делу об экстремизме арестовали журналистку Sota Vision Фаворскую
Антонине Фаворской вменяют подготовку материалов для ФБК, признанного в России иноагентом, экстремистским и запрещенным. Журналистка назвала обвинения абсурдными
Антонина&nbsp;Фаворская&nbsp;(Кравцова)
Антонина Фаворская (Кравцова) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный суд Москвы на два месяца, до 28 мая, арестовал журналистку издания Sota Vision (признано иностранным агентом) Антонину Фаворскую (Кравцову), сообщается в телеграм-канале московских судов.

Фаворской вменяют ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), по этой статье грозит до шести лет лишения свободы. По версии следствия, она готовила материалы и видеоролики для Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, был признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен), основанного оппозиционером Алексеем Навальным.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана иноагентом) заявляла, что Фаворская ничего не публиковала на платформах ФБК. Сама журналистка назвала обвинения абсурдными.

17 марта журналистку задержали в кафе рядом с Борисовским кладбищем, где она возложила цветы к могиле Навального. Нагатинский суд назначил ей десять суток административного ареста по статье о неповиновении полиции.

Фаворская должна была 27 марта выйти из спецприемника «Сахарово», но ее задержали вместе с журналистками Александрой Астаховой и Анастасией Мусатовой, которые приехали ее встречать. Дома у всех троих прошли обыски. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что Фаворская проходит по делу об участии в деятельности ФБК как подозреваемая, а Астахова и Мусаева — как свидетели.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
журналистка арест экстремизм Басманный суд Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навальный
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