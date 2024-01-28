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СК возбудил дело после нападения на журналистку и оператора «Известий»

СК возбудил дело после нападения на журналистку и оператора «Известий» в Химках
Наталья Графчикова
Наталья Графчикова (Фото: sphera1991 / Telegram)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после избиения корреспондента «Известий» Наталии Графчиковой и оператора на мероприятии в районе Химок, сообщила пресс-служба управления ведомства по Московской области в телеграм-канале.

По версии следствия, журналистка и оператор прибыли в деревню Юрлово на семинар «известного блогера», чтобы снять репортаж об устройстве российской блогосферы. Когда сотрудники «Известий» вошли в помещение, где должен был проводиться семинар, к ним подбежали «лица из числа участников мероприятия» и отобрали мобильный телефон и видеокамеру. После этого они избили корреспондента и оператора и потребовали их покинуть территорию.

СК возбудил уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

На журналистку «Известий» напали на мероприятии блогера Тлиашиновой
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«Известия» сообщили о нападении на своих сотрудников вечером 27 января. На Графчикову и оператора напали на мероприятии «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой. Когда журналистка начала снимать мероприятие на телефон, к ней и оператору подошли помощники блогера и попросили их уйти, писали «Известия». После этого охранники повалили Графчикову на пол и стали бить, еще двое человек напали на оператора.

Кроме того, оператору сломали камеру и отобрали флешку, у Графчиковой забрали телефон. После нападения корреспонденту стало плохо, она попросила вызвать полицию и скорую помощь, но команда блогера велела ждать, пока с телефона Графчиковой удалят отснятый материал. Позднее «Известия» сообщили о многочисленных ушибах и гематоме в лобно-височной области у журналистки, врачи подозревали у нее сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Графчикова объяснила нападение страхом организаторов мероприятия перед налоговыми службами. «Организаторы «фестиваля» пояснили, что побоялись привлекать к себе излишнее внимание, побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверять их налогообложение, разные документы», — сообщила она.

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Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил РБК, что инцидент является «поучительным примером того, что недопустимо препятствовать работе журналистов, деятельность которых регламентирована законодательством». Он также выразил надежду на то, что все участники преступления будут наказаны в ближайшее время. «Нападения на журналистов являются таким же преступлением, как и применение насилия в отношении представителей закона», — подчеркнул он.

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Теги
Химки Подмосковье избиение уголовное дело журналист Известия Следственный комитет новости
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