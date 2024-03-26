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Мосгорсуд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже

Мосгорсуд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Пресс-служба Московского Городского Суда)

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следователей и продлил срок содержания под стражей гражданина США журналиста Эвана Гершковича до 30 июня 2024 года.

Посол США в России Линн Трейси после решения Мосгорсуда заявила, что Гершкович был арестован за то, что выполнял работу журналиста.

«Обвинения, выдвинутые против Эвана, категорически не соответствуют действительности. Они являются не какой-либо интерпретацией обстоятельств, а вымыслом», — говорится в заявлении посольства, поступившем в РБК.

«Если у Кремля есть хоть какое-то желание спасти репутацию и международное уважение России, он должен поступить справедливо и немедленно освободить Эвана и Пола», — заключила Трейси.

Гершковичу 32 года, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста журналист жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента журнала The Wall Street Journal (WSJ). Его задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК).

Журналисту грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

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ФСБ полагает, что Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В WSJ после задержания Гершковича отвергли обвинения в его адрес и потребовали освободить журналиста. К этому же призывал и президент США Джо Байден.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что обмен Гершковича возможен «при встречном движении со стороны партнеров». Он отмечал, что российские и американские спецслужбы поддерживают контакт по этому вопросу.

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