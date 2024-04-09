На журналиста составили протокол из-за работы в «Медузе»

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На журналиста издания «Медуза» (признано иноагентом и нежелательной в России организацией) Дмитрия Кузнеца составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации. Это следует из карточки дела на сайте судов Москвы.

Материалы административного дела зарегистрировал Никулинский районный суд 8 апреля. Кузнеца обвиняют по ст. 20.33 КоАП, ему грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Судебное заседание назначено на 25 апреля.

Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией в январе 2023 года. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято после изучения «поступивших материалов».

В 2022 году внести издание в этот список просил бизнесмен Евгений Пригожин попросил генерального прокурора России Игоря Краснова провести проверку деятельности «Медузы» и внести ее в список нежелательных организаций. В компании отметили, что это позволит привлекать сотрудников издания к ответственности за «провокационную деятельность».

Позднее юрлицо издания— Limited liability company (SIA) «Medusa Project», зарегистрированное в Латвии, — внесли в реестр нежелательных организаций на сайте Минюста. С апреля 2021 года «Медуза» находится в перечне иностранных агентов.

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях был принят в России в мае 2015 года. Согласно документу, нежелательной может быть признана неправительственная организация, которая представляет угрозу безопасности государства и основам конституционного строя.

Россиян неоднократно привлекали к ответственности по административной статье об участии в деятельности нежелательных организаций. Например, в начале февраля по ст. 20.33 КоАП Никулинский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. руб. писателя Дмитрия Быкова. Поводом стало интервью «Новой газете Европа» (ее деятельность признана нежелательной в России).