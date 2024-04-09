 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На журналиста составили протокол из-за работы в «Медузе»

Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

На журналиста издания «Медуза» (признано иноагентом и нежелательной в России организацией) Дмитрия Кузнеца составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации. Это следует из карточки дела на сайте судов Москвы.

Материалы административного дела зарегистрировал Никулинский районный суд 8 апреля. Кузнеца обвиняют по ст. 20.33 КоАП, ему грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Судебное заседание назначено на 25 апреля.

Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией в январе 2023 года. В ведомстве пояснили, что такое решение было принято после изучения «поступивших материалов».

Хинштейн разъяснил последствия репоста «Медузы»
Политика
Александр Хинштейн

В 2022 году внести издание в этот список просил бизнесмен Евгений Пригожин попросил генерального прокурора России Игоря Краснова провести проверку деятельности «Медузы» и внести ее в список нежелательных организаций. В компании отметили, что это позволит привлекать сотрудников издания к ответственности за «провокационную деятельность».

Позднее юрлицо издания— Limited liability company (SIA) «Medusa Project», зарегистрированное в Латвии, — внесли в реестр нежелательных организаций на сайте Минюста. С апреля 2021 года «Медуза» находится в перечне иностранных агентов.

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях был принят в России в мае 2015 года. Согласно документу, нежелательной может быть признана неправительственная организация, которая представляет угрозу безопасности государства и основам конституционного строя.

Россиян неоднократно привлекали к ответственности по административной статье об участии в деятельности нежелательных организаций. Например, в начале февраля по ст. 20.33 КоАП Никулинский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. руб. писателя Дмитрия Быкова. Поводом стало интервью «Новой газете Европа» (ее деятельность признана нежелательной в России).

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
«Медуза» нежелательные организации протоколы суд журналисты
Материалы по теме
Минюст внес Фонд Сахарова и «Медузу» в список нежелательных организаций
Общество
В телефоне Галины Тимченко нашли шпионскую программу
Политика
Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 17:05
Мэр предупредил оренбуржцев о возможной экстренной эвакуации Общество, 17:15
ЦБ рекомендовал банкам помочь пострадавшим от половодья Финансы, 17:08
ПСБ откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии Пресс-релиз, 17:04
На журналиста составили протокол из-за работы в «Медузе» Политика, 17:01
Израиль пригрозил Турции обратиться к «друзьям» в США Политика, 16:52
Суд в Москве заочно арестовал одесского националиста Ганула Политика, 16:50
В Аргентине муж убил футболистку и совершил суицид Спорт, 16:48
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Раненого губернатора Чибиса перевели из реанимации в палату хирургии Общество, 16:45
Доля ипотечных сделок в Москве и области вернулась на уровень 2021 года Недвижимость, 16:41
Суд отклонил иск активиста к клубу «Мутабор» из-за «голой вечеринки» Общество, 16:41
ФАС выдала предупреждение Wildberries Бизнес, 16:41
В Забайкалье военному дали два года за отказ от участия в боевых действия Общество, 16:39
Не будьте как остальные «белолицые лаоваи»: как вести переговоры в Китае Pro, 16:21
Аксаков связал задержку закона о криптовалюте с позицией одного ведомства Крипто, 16:14