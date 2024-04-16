Генпрокурор Краснов прибыл на Кубу

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл на Кубу с официальным визитом

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл на Кубу с официальным визитом, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в телеграм-канале.

Его встретили российский посол в Гаване Виктор Коронелли и руководство кубинской Генпрокуратуры.

Краснов проведет в столице Кубы переговоры с генеральным прокурором страны Ямилой Пеньей Охедой и другими официальными лицами.

В январе Кубу посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он провел встречи с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИДа Бруно Родригесом.

В июне 2023 года в Москве прошла встреча министров обороны России и Кубы Сергея Шойгу и Альваро Лопеса Мьера.

Кроме того, летом того же года в российскую столицу приезжал кубинский премьер-министр Мануэль Марреро. Президент Владимир Путин на встрече с ним заявил, что у России всегда было «особое отношение» к Кубе и оно останется таковым.