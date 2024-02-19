Лавров прибыл на Кубу. Видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал на Кубу. У него запланированы встречи с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИДа Бруно Родригесом.
В МИД России заявляли, что в планах — «политический диалог и наращивание связей в торгово-экономической, финансовой, научной и культурной областях».
После визита на Кубу Лавров поедет в Венесуэлу и в Бразилию, где собирается принять участие во встрече глав МИД стран G20.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри