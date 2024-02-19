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Политика ,  
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Лавров прибыл на Кубу. Видео

Глава МИД России Сергей Лавров приехал на Кубу

Лавров прибыл на Кубу. Видео
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров приехал на Кубу. У него запланированы встречи с президентом страны Мигелем Диас-Канелем и главой МИДа Бруно Родригесом.

В МИД России заявляли, что в планах — «политический диалог и наращивание связей в торгово-экономической, финансовой, научной и культурной областях».

После визита на Кубу Лавров поедет в Венесуэлу и в Бразилию, где собирается принять участие во встрече глав МИД стран G20.

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