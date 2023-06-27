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Шойгу встретился с главой Минобороны Кубы

Шойгу встретился в Москве с главой Минобороны Кубы Альваро Лопесом Мьерой

Шойгу встретился с главой Минобороны Кубы
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Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Москве со своим кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой, сообщило российское ведомство.

Министры провели переговоры в Национальном центре управления обороной России. «В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям», — цитирует Шойгу телеканал «Звезда».

14 июня в Москву приезжал премьер-министр Кубы Мануэль Марреро. Президент России Владимир Путин на встрече с ним заверил, что российские власти сделают все, чтобы помочь республике преодолеть «незаконные санкции». У Москвы, по словам Путина, всегда было «особое отношение» к Кубе и оно останется таковым.

Марреро, в свою очередь, подчеркнул, что Куба выступает против западных санкций в отношении Москвы. Страна не поддерживает стремление Запада изолировать Россию в международных организациях и «продать» миру русофобию, заявил премьер.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны Куба
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Сергей Шойгу

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