В Тбилиси закончилась акция протеста против закона об иноагентах
В Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах, сообщает Mtavari.
Акция протеста проходила перед зданием парламента на проспекте Руставели. Завтра она продолжится с 12:00 по местному времени (11:00 мск).
Mtavari отмечает, что часть протестующих продолжает оставаться в районе проспекта. Там также дежурит полиция.
По информации Rustavi2, мнения организаторов митинга разделились. Часть из них сочла необходимым завершить акцию протеста и продолжить на следующий день, другие заявили, что это приведет к принятию закона.
«Sputnik Грузия» пишет, что оставшиеся протестующие начали сидячую забастовку. Днем 16 апреля акция протеста должна возобновиться в полном масштабе параллельно с продолжением парламентского обсуждения, отмечает Mtavari.
15 апреля комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», внесенный правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
В связи с этим перед зданием грузинского парламента собрались протестующие с лозунгами «Нет российскому закону» и «Вернем Грузию». «Российским» законопроект назвали и оппозиционные депутаты, которые участвуют в заседании бюро парламента.
По информации Mtavari, митинги также проходили в Зугдиди, Батуми и Кутаиси. В Тбилиси, по официальным данным, были задержаны 14 участников акции за нарушение общественного порядка, оказание сопротивления правоохранителям и оскорбления в их адрес.
Кроме того, в МВД Грузии сообщили, что один полицейский пострадал в столице «в результате насильственных действий протестующих».
Ранее власти Грузии уже обсуждали этот законопроект, однако из-за массовых протестов в марте 2023 года решили отказаться от его принятия. В этом году они вновь вернулись к обсуждению.
Исполнительный секретарь «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, объясняя необходимость принятия закона, отмечал, что неправительственные организации подрывают безопасность страны и, в частности, втягивают ее в конфликт на Украине.
В Кремле отвергали предположения, что инициатива является «русским проектом». Там напомнили, что первой страной, которая придумала «систему борьбы с иностранными агентами», являются США.
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