Мосгорсуд признал законным арест еще одного фигуранта дела «Крокуса»

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Аминчон Исломов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Мосгорсуд оставил без изменения постановление о заключении под стражу Аминчона Исломова, обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд <...> оставил апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Аминчону Исломову 33 года, он уроженец Душанбе, живет в Твери, работает водителем автобуса. Он женат, имеет семерых детей (трое от другого брака).

Суд арестовал Аминчона Исломова, а также его брата Диловара Исломова и отца, Исроила Исломова, 25 марта. 28 марта Аминчон Исломов первым из всех фигурантов дела обжаловал свой арест.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все трое Исломовых оказывали помощь при подготовке теракта. По его словам, они предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги. Все трое проходят по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — теракт.

По данным следствия, один из уже арестованных фигурантов — Шамсидин Фаридуни — не позднее января «вовлек в состав организованной группы» Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта — Диловара Исломова.