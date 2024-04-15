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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Мосгорсуд признал законным арест еще одного фигуранта дела «Крокуса»

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Аминчон Исломов
Аминчон Исломов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Мосгорсуд оставил без изменения постановление о заключении под стражу Аминчона Исломова, обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд <...> оставил апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Аминчону Исломову 33 года, он уроженец Душанбе, живет в Твери, работает водителем автобуса. Он женат, имеет семерых детей (трое от другого брака).

Суд арестовал Аминчона Исломова, а также его брата Диловара Исломова и отца, Исроила Исломова, 25 марта. 28 марта Аминчон Исломов первым из всех фигурантов дела обжаловал свой арест.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все трое Исломовых оказывали помощь при подготовке теракта. По его словам, они предоставили нападавшим квартиру для проживания, автомобиль, а также перевозили деньги. Все трое проходят по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — теракт.

По данным следствия, один из уже арестованных фигурантов — Шамсидин Фаридуни — не позднее января «вовлек в состав организованной группы» Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта — Диловара Исломова.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт фигурант аппеляция
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