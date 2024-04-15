Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои обжаловал свой арест, сообщили РБК в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.
«Апелляционная жалоба поступила. Зарегистрирована сегодня, но поступила раньше», — сказали в суде.
Жалоба была подана 15 апреля, говорится в карточке дела.
Лутфуллои родился в 2000 году в Таджикистане. Имеет высшее образование. В Москве был временно зарегистрирован в хостеле в районе станции метро «Щелковская», не работал. Мужчине вменяют совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека (пункт «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса).
Подозреваемого задержали 23 марта при проверке на причастность к теракту в «Крокусе». В материалах дела говорится, что при проверке документов он вел себя «вызывающе, дерзко», не реагировал на требования силовиков, «пытался вырваться» и отталкивал руками сотрудников полиции.
В конце марта Басманный районный суд Москвы арестовал Лутфуллои до 22 мая. Адвокат Маргарита Хорева сообщила, что ее подзащитный частично признал вину, но других деталей не привела.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». Затем нападавшие подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, более 500 пострадали.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Непосредственными исполнителями атаки следствие считает четырех граждан Таджикистана — Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду и Шамсиддина Фаридуни. Их арестовали до 22 мая. Всего по делу проходят более десяти человек. Некоторые обвиняемые пытались оспорить меру пресечения, но им отказали.