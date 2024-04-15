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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Назримад Лутфуллои обжаловал свой арест
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Назримад Лутфуллои
Назримад Лутфуллои (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои обжаловал свой арест, сообщили РБК в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

«Апелляционная жалоба поступила. Зарегистрирована сегодня, но поступила раньше», — сказали в суде.

Жалоба была подана 15 апреля, говорится в карточке дела.

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Лутфуллои родился в 2000 году в Таджикистане. Имеет высшее образование. В Москве был временно зарегистрирован в хостеле в районе станции метро «Щелковская», не работал. Мужчине вменяют совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека (пункт «б» части 3 статьи 205 Уголовного кодекса).

Подозреваемого задержали 23 марта при проверке на причастность к теракту в «Крокусе». В материалах дела говорится, что при проверке документов он вел себя «вызывающе, дерзко», не реагировал на требования силовиков, «пытался вырваться» и отталкивал руками сотрудников полиции.

В конце марта Басманный районный суд Москвы арестовал Лутфуллои до 22 мая. Адвокат Маргарита Хорева сообщила, что ее подзащитный частично признал вину, но других деталей не привела.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник». Затем нападавшие подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, более 500 пострадали.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Непосредственными исполнителями атаки следствие считает четырех граждан Таджикистана — Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду и Шамсиддина Фаридуни. Их арестовали до 22 мая. Всего по делу проходят более десяти человек. Некоторые обвиняемые пытались оспорить меру пресечения, но им отказали.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт апелляционная инстанция жалоба новости
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