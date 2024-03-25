В суд поступили дела еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

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Следствие потребовало арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»: обвиняемых Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Ранее суд отправил под арест четырех фигурантов дела: Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Мирзоева Далерджона Баротовича и Саидакрами Муродали Рачабализоду. Двое последних признали вину.

Всего по этому делу задержали 11 человек.

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