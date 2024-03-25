 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В суд поступили дела еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следствие потребовало арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»: обвиняемых Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича, сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Ранее суд отправил под арест четырех фигурантов дела: Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Мирзоева Далерджона Баротовича и Саидакрами Муродали Рачабализоду. Двое последних признали вину.

Всего по этому делу задержали 11 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Полина Мартынова Полина Мартынова
«Крокус Сити Холл»
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 100,37 (+0,15) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 92,78 (+0,16) Инвестиции, 16:44
Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания по погибшим в «Крокусе» Политика, 17:51
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 17:46
Церемонию вручения «Золотой маски» перенесли из-за теракта в «Крокусе» Общество, 17:41
В суд поступили дела еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»⁠ Общество, 17:33
ITF опровергла информацию об отстранении Арины Соболенко от Олимпиады Спорт, 17:24
Экс-футболист «Спартака» стал претендентом на включение в Зал славы АПЛ Спорт, 17:23
Росреестр предложил расширить список договоров, подлежащих госрегистрации Недвижимость, 17:18
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Ростовский губернатор сообщил о трех пропавших в «Крокусе» земляках Общество, 17:16
9 приемов для моментального снятия стресса в напряженной ситуации Стиль, 17:15
ЕС не исключил возобновления сотрудничества с Россией против терроризма Политика, 17:02
Топ-менеджер Binance сбежал из-под стражи в Нигерии Крипто, 17:01
«Дом.РФ» оценил падение спроса на ипотеку в марте Недвижимость, 16:58
Оказавшийся под завалом в шахте «Кальинская» рабочий погиб Общество, 16:56
Из больниц выписали 23 пострадавших при теракте в «Крокусе» Общество, 16:44