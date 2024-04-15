Таджикистан зеркально ответил Турции на отмену безвизового режима

«Ховар»: Таджикистан вводит визовый режим для турецких граждан с 20 апреля

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Таджикистан введет визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля, об этом сообщили информационному агентству «Ховар» в таджикском МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующее постановление было принято 28 марта «с целью реализации принципа взаимности».

Ранее власти Турции приняли решение ввести визовую систему для граждан Таджикистана также с 20 апреля. 6 апреля Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере. В таджикском МИДе предупредили Анкару об ответе.

7 апреля посольство Анкары в Душанбе сообщило, что отмена безвизового режима для посещающих Турцию граждан Таджикистана — временная мера.

В ведомстве отметили, что до 20 апреля возможна безвизовая поездка граждан Таджикистана в Турцию. Те, кто использует Турцию как транзит, смогут проехать без визы.

После атаки на «Крокус Сити Холл» 22 марта в Турции прошли рейды против сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которое взяло на себя ответственность за теракт.

По данным газеты Hürriyet, были задержаны гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии, которые готовили нападение в Турции. Также двое исполнителей теракта в «Крокусе», граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода, незадолго до 22 марта посетили Турцию, писала Hürriyet.