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Политика ,  
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Таджикистан зеркально ответил Турции на отмену безвизового режима

«Ховар»: Таджикистан вводит визовый режим для турецких граждан с 20 апреля
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Таджикистан введет визовый режим для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля, об этом сообщили информационному агентству «Ховар» в таджикском МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что соответствующее постановление было принято 28 марта «с целью реализации принципа взаимности».

Ранее власти Турции приняли решение ввести визовую систему для граждан Таджикистана также с 20 апреля. 6 апреля Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере. В таджикском МИДе предупредили Анкару об ответе.

Турция назвала временной отмену безвиза для граждан Таджикистана
Политика
Фото:Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

7 апреля посольство Анкары в Душанбе сообщило, что отмена безвизового режима для посещающих Турцию граждан Таджикистана — временная мера.

В ведомстве отметили, что до 20 апреля возможна безвизовая поездка граждан Таджикистана в Турцию. Те, кто использует Турцию как транзит, смогут проехать без визы.

После атаки на «Крокус Сити Холл» 22 марта в Турции прошли рейды против сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которое взяло на себя ответственность за теракт.

По данным газеты Hürriyet, были задержаны гражданин Таджикистана и гражданка Киргизии, которые готовили нападение в Турции. Также двое исполнителей теракта в «Крокусе», граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода, незадолго до 22 марта посетили Турцию, писала Hürriyet.

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Теги
Турция Таджикистан визовая система безвизовый режим
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