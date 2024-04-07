Турция с 20 апреля начнет требовать визы у граждан Таджикистана
Власти Турции введут визовую систему для граждан Таджикистана с 20 апреля, сообщили информационному агентству «Ховар» в таджикском МИДе.
В ведомстве отметили, что 6 апреля Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере по дипломатическим каналам. В связи с нововведением гражданам Таджикистана для въезда в страну придется оформлять визу с 20 апреля. Ранее они могли въезжать без разрешительного документа и находиться там 90 дней.
В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил безвизовый режим для граждан Таджикистана. Причины решения не назывались.
МИД Таджикистана предупредил о принципе взаимности, если Турция введет эту меру. Официальный представитель ведомства Шохин Самади рекомендовал гражданам Таджикистана «внимательно готовить документы» для поездки в Турцию и использовать иные маршруты для транзита в третьи страны.
После атаки на «Крокус Сити Холл» 22 марта в Турции прошли рейды против сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которое взяло на себя ответственность за теракт. По данным газеты Hürriyet, были задержаны 37-летний гражданин Таджикистана Фазильдон А. и 41-летняя гражданка Киргизии Зульфия С., которые готовили нападение в Турции. Власти России заявляли, что к теракту причастны спецслужбы Украины, в Киеве причастность к теракту отрицают.
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