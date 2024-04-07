Турция назвала временной отмену безвиза для граждан Таджикистана

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Отмена безвизового режима для посещающих Турцию граждан Таджикистана — временная мера, сообщило посольство Анкары в Душанбе в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Оформление виз начнется 20 апреля 2024 года. До указанной даты возможна безвизовая поездка граждан Таджикистана в Турцию», — говорится в публикации. Граждане, которые используют Турцию как транзит, смогут проехать без визы, добавили в посольстве.

Накануне, 6 апреля, президент Реджеп Тайип Эрдоган указом отменил безвизовый режим с Таджикистаном. Причины решения не были названы.

МИД Таджикистана сообщил, что не получил уведомление Турции об отмене безвиза, и допустил аналогичные шаги. Ведомство рекомендовало гражданам «внимательно готовить документы» для поездки в Турцию и использовать иные маршруты для транзита в третьи страны.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Турции прошли рейды против сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которое взяло на себя ответственность за теракт.

По данным Hürriyet, задержаны 37-летний гражданин Таджикистана Фазильдон А. и 41-летняя гражданка Киргизии Зульфия С., которые готовили нападение в Турции. Кроме того, двое исполнителей теракта в «Крокусе» — граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода — незадолго до нападения посетили Турцию.

В России по делу «Крокуса» проходят 11 подозреваемых, в том числе непосредственных участников нападения на «Крокус». Большинство из них — граждане Таджикистана. Власти России говорили о следах причастности к теракту украинских спецслужб, в Киеве заявили о непричастности к нападению.