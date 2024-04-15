В МИДе назвали «мрачным» будущее концепции контроля над вооружениями
Перспективы концепции контроля над вооружениями весьма мрачные, Россия может вернуться к обсуждению этой темы с США, только если Вашингтон изменит свою политику. Об этом заявил ТАСС заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
«Чтобы вернуться к переговорному формату обсуждения стратегической стабильности, мы, Российская Федерация, должны увидеть кардинальные сдвиги в американской политике», — сказал Рябков. По его словам, пока «нет никаких признаков», что США начали корректировать политику в отношении России.
Рябков подчеркнул, что новые соглашения в сфере стратегической стабильности «по мановению волшебной палочки не возникнут». «Поэтому перспективы контроля над вооружениями как концепции на сегодня весьма мрачные», — заключил он.
Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков ранее высказал мнение, что рассуждать о судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и соглашениях ему на замену «бессмысленно». «Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений в области контроля над вооружениями», — сказал он.
Дипломат отметил, что Россия готова вести диалог, если будут выполнены несколько условий. Среди них — «предварительный отказ США от курса на подрыв безопасности России» и «демонстрация Вашингтоном реальной готовности к комплексной работе с акцентом на устранение первопричин созданных американцами фундаментальных противоречий, чреватых прямым военным столкновением наших стран».
Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно договору стороны сокращают число межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), их пусковых установок и боеголовок, а также тяжелых бомбардировщиков и их ядерных вооружений.
Срок действия соглашения должен был истечь в феврале 2026 года. Однако в 2023 году президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре. В Белом доме призывали Россию вернуться к исполнению ДСНВ.
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