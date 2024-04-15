Юрия Куклачева оставили в реанимации после операции

Юрий Куклачёв (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Врачи решили оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в палате реанимации. Об этом сообщила РБК представитель дрессировщика.

«Пока в реанимации, в 12 консилиум [врачей], после будут принимать решение, переводить [из реанимации] или пока еще оставлять», — сказала представитель Куклачева. По ее словам, артист находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Вечером 12 апреля Куклачева госпитализировали после юбилейного концерта по случаю его 75-летия. Его сын рассказал, что артист «просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо». В конце первого отделения выступления ему оказали медицинскую помощь, а затем увезли в больницу.

Утром 13 апреля генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил, что у Куклачева диагностировали обширный инфаркт. По словам Запашного, Куклачев перенес операцию, которая шла больше трех часов.

Представитель дрессировщика рассказала РБК, что операция «прошла хорошо». Позже она сообщила, что Куклачеву поставили пять стентов на сердце.