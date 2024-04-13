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Юрия Куклачева прооперировали после обширного инфаркта

Дрессировщика Юрия Куклачева прооперировали после обширного инфаркта
Состояние дрессировщика тяжелое, но стабильное, рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Куклачев попал в больницу в день своего 75-летия после юбилейного концерта в Москве
Юрий Куклачёв
Юрий Куклачёв (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

У дрессировщика Юрия Куклачева диагностировали обширный инфаркт, его прооперировали, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что состояние артиста тяжелое, но стабильное.

«Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — написал Запашный.

Эту информацию ТАСС подтвердила пресс-секретарь Театра кошек Куклачева Ольга Кардокене.

Юрия Куклачева госпитализировали после юбилейного концерта
Общество
Юрий Куклачев

О госпитализации Куклачева стало известно 12 апреля. Артист почувствовал себя плохо после юбилейного концерта в Москве. В тот день ему исполнилось 75 лет. Его сын Дмитрий Куклачев рассказал, что дрессировщик «в сознании, он разговаривает, он общается».

Позднее Запашный сообщил, что, по предварительной информации, у Куклачева случился инфаркт.

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Теги
Елена Чернышова
Юрий Куклачев Нафтогаз Украины инфаркт госпитализация Операция
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