Юрия Куклачева прооперировали после обширного инфаркта

Состояние дрессировщика тяжелое, но стабильное, рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Куклачев попал в больницу в день своего 75-летия после юбилейного концерта в Москве

Юрий Куклачёв (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

У дрессировщика Юрия Куклачева диагностировали обширный инфаркт, его прооперировали, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что состояние артиста тяжелое, но стабильное.

«Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — написал Запашный.

Эту информацию ТАСС подтвердила пресс-секретарь Театра кошек Куклачева Ольга Кардокене.

О госпитализации Куклачева стало известно 12 апреля. Артист почувствовал себя плохо после юбилейного концерта в Москве. В тот день ему исполнилось 75 лет. Его сын Дмитрий Куклачев рассказал, что дрессировщик «в сознании, он разговаривает, он общается».

Позднее Запашный сообщил, что, по предварительной информации, у Куклачева случился инфаркт.