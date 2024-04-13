Юрия Куклачева прооперировали после обширного инфаркта
У дрессировщика Юрия Куклачева диагностировали обширный инфаркт, его прооперировали, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что состояние артиста тяжелое, но стабильное.
«Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — написал Запашный.
Эту информацию ТАСС подтвердила пресс-секретарь Театра кошек Куклачева Ольга Кардокене.
О госпитализации Куклачева стало известно 12 апреля. Артист почувствовал себя плохо после юбилейного концерта в Москве. В тот день ему исполнилось 75 лет. Его сын Дмитрий Куклачев рассказал, что дрессировщик «в сознании, он разговаривает, он общается».
Позднее Запашный сообщил, что, по предварительной информации, у Куклачева случился инфаркт.