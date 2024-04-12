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Общество ,  
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Мишустин поздравил Куклачева с 75-летием

Мишустин поздравил Юрия Куклачева с 75-летием
Юрий Куклачев
Юрий Куклачев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием дрессировщика и художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева. Выдержку из поздравительной телеграммы приводит пресс-служба правительства.

Обращаясь к Куклачеву, Мишустин назвал его талантливым артистом, а основанный им театр — уникальным.

«Вы завоевали всенародную любовь, внесли большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Более тридцати лет Ваши неповторимые спектакли пользуются огромной популярностью у зрителей всех возрастов, а гастроли неизменно проходят с грандиозным успехом как в России, так и во многих странах мира», — написал премьер.

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Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Особого уважения, по мнению Мишустина, заслуживает благотворительная и просветительская деятельность Куклачева. Так, созданный дрессировщиком образовательный проект «Школа доброты «учит подрастающее поколение проявлять сочувствие, милосердие и сострадание к животным», отметил премьер.

В заключение он пожелал Куклачеву и его родственникам успехов, ярких идей и крепкого здоровья.

Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области. После окончания школы устроился на работу печатником в типографию «Молодая гвардия».

Занимался в народном цирке при Доме культуры «Красный Октябрь». В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности «клоун, пародист, акробат». Затем, в 1984 году, получил диплом Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства, ГИТИС) по специальности «театральный критик».

В 1971–1990 годах Куклачев был артистом «Союзгосцирка». Сначала он выступал как клоун под псевдонимом Василек. В середине 1970-х годов начал исполнять номера с участием домашних кошек, которых сам дрессировал.

В 1990 году власти Москвы выделили Куклачеву помещение под первый в мире театр с участием дрессированных кошек. В 2005 году Театр кошек Куклачева получил статус государственного.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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