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Юрия Куклачева госпитализировали после юбилейного концерта

Сегодня Куклачеву исполнилось 75 лет. Артист почувствовал себя плозо после юбилейного концерта в Москве
Юрий Куклачёв
Юрий Куклачёв (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Известного дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали после юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас холле», передает «РИА Новости» со ссылкой на сына артиста.

«Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется... Я сейчас поеду к нему, к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается», — сказал сын Куклачева. Он добавил, что артист в сознании и может общаться.

Сегодня Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. Днем с юбилеем его поздравилпремьер Михаил Мишустин.

Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области. После окончания школы устроился на работу печатником в типографию «Молодая гвардия».

Занимался в народном цирке при Доме культуры «Красный Октябрь». В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности «клоун, пародист, акробат». Затем, в 1984 году, получил диплом Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства, ГИТИС) по специальности «театральный критик».

В 1971–1990 годах Куклачев был артистом «Союзгосцирка». Сначала он выступал как клоун под псевдонимом Василек. В середине 1970-х годов начал исполнять номера с участием домашних кошек, которых сам дрессировал.

В 1990 году власти Москвы выделили Куклачеву помещение под первый в мире театр с участием дрессированных кошек. В 2005 году Театр кошек Куклачева получил статус государственного. 

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Теги
Юрий Куклачев цирк госпитализация
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