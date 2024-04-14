Куклачеву поставили пять стентов на сердце после инфаркта
Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву поставили пять стентов на сердце во время операции, сообщила «РИА Новости» представитель Куклачева Ольга Кардокене.
Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в Москве, его увезли на скорой с жалобами на сердце. 12 апреля, в день концерта, ему исполнилось 75 лет. Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный пояснил, что у Куклачева обширный инфаркт. Ему сделали операцию.
«Была остановка сердца прямо на столе. Хирург ставил пять стентов наживую. И во время операции все время говорил с ним», — сказала Кардокене.
Как сообщила представитель Куклачева РБК, артист находится в стабильно тяжелом состоянии. «Завтра будет решаться вопрос о переводе в палату из кардиореанимации», — добавила Кардокене.
Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области. После окончания школы устроился на работу печатником в типографию «Молодая гвардия».
В начале 70-х Куклачев окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности «клоун, пародист, акробат», а в 1984 году получил диплом Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС) по специальности «театральный критик».
Куклачев стал известен благодаря своим номерам с участием домашних кошек, которых он сам дрессировал. В 1990 году власти Москвы выделили артисту помещение под первый в мире театр с участием дрессированных кошек, в 2005 году Театр кошек Куклачева получил статус государственного.