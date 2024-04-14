Куклачеву поставили пять стентов на сердце после инфаркта

Юрий Куклачёв (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву поставили пять стентов на сердце во время операции, сообщила «РИА Новости» представитель Куклачева Ольга Кардокене.

Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в Москве, его увезли на скорой с жалобами на сердце. 12 апреля, в день концерта, ему исполнилось 75 лет. Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный пояснил, что у Куклачева обширный инфаркт. Ему сделали операцию.

«Была остановка сердца прямо на столе. Хирург ставил пять стентов наживую. И во время операции все время говорил с ним», — сказала Кардокене.

Как сообщила представитель Куклачева РБК, артист находится в стабильно тяжелом состоянии. «Завтра будет решаться вопрос о переводе в палату из кардиореанимации», — добавила Кардокене.

Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области. После окончания школы устроился на работу печатником в типографию «Молодая гвардия».

В начале 70-х Куклачев окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности «клоун, пародист, акробат», а в 1984 году получил диплом Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС) по специальности «театральный критик».

Куклачев стал известен благодаря своим номерам с участием домашних кошек, которых он сам дрессировал. В 1990 году власти Москвы выделили артисту помещение под первый в мире театр с участием дрессированных кошек, в 2005 году Театр кошек Куклачева получил статус государственного.