 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Куклачеву поставили пять стентов на сердце после инфаркта

Представитель Куклачева: артист находится в стабильно тяжелом состоянии
Юрий Куклачёв
Юрий Куклачёв (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву поставили пять стентов на сердце во время операции, сообщила «РИА Новости» представитель Куклачева Ольга Кардокене.

Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в Москве, его увезли на скорой с жалобами на сердце. 12 апреля, в день концерта, ему исполнилось 75 лет. Гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный пояснил, что у Куклачева обширный инфаркт. Ему сделали операцию.

«Была остановка сердца прямо на столе. Хирург ставил пять стентов наживую. И во время операции все время говорил с ним», — сказала Кардокене.

Как сообщила представитель Куклачева РБК, артист находится в стабильно тяжелом состоянии. «Завтра будет решаться вопрос о переводе в палату из кардиореанимации», — добавила Кардокене.

Юбилейное шоу Юрия Куклачева проведут без него
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Куклачев родился 12 апреля 1949 года в селе Подрезково Химкинского района Московской области. После окончания школы устроился на работу печатником в типографию «Молодая гвардия».

В начале 70-х Куклачев окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства по специальности «клоун, пародист, акробат», а в 1984 году получил диплом Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (ГИТИС) по специальности «театральный критик».

Куклачев стал известен благодаря своим номерам с участием домашних кошек, которых он сам дрессировал. В 1990 году власти Москвы выделили артисту помещение под первый в мире театр с участием дрессированных кошек, в 2005 году Театр кошек Куклачева получил статус государственного.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Юрий Куклачев цирк инфаркт госпитализация
Материалы по теме
Депздрав обновил список госпитализированных в больницы Москвы
Общество
Артист цирка упал с колеса во время выступления в Находке
Общество
Запашный оценил перспективы запрета цирка с животными
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
В ДНР из-за атаки дрона пострадали двое сотрудников МЧС Политика, 14:51
Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана Политика, 14:46
Лыжник Белов стал чемпионом России в марафоне на 70 км Спорт, 14:38
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:26
МИД заявил о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну Политика, 14:25
Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Кубке Содружества Спорт, 14:22
Как бороться с оттоком клиентов с помощью ИИ Pro, 14:12
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю Общество, 14:11 
«Оренбург» обыграл клуб Юрана и продлил победную серию до трех матчей Спорт, 14:07
Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T ВСУ Политика, 14:05
Израильская ПВО отразила атаку сотен иранских ракет и дронов. Видео Политика, 14:01
Ynet узнал о «ядерном» сценарии ответа Израиля на иранские удары Политика, 14:00
Куклачеву поставили пять стентов на сердце после инфаркта Общество, 13:52
Израиль начал наносить удары возмездия в ответ на ночную атаку Политика, 13:36