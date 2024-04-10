Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался участвовать в судебном заседании

Суд утвердил арест обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Диловар Исломов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Московский городской суд признал законным заключение под стражу Диловара Исломова, обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Суд оставил постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Исломов отказался принимать участие в рассмотрении апелляционной жалобы, заявили в пресс-службе судов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

В рамках дела арестованы более десяти человек, в том числе четверо, которых силовики назвали непосредственными исполнителями: Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Все они граждане Таджикистана.

По версии следствия, Фаридуни «вовлек в состав организованной группы» братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Следственный комитет считает, что они, а также их отец Исроил Исломов, оказывали содействие нападавшим при подготовке теракта — предоставили им автомобиль и квартиру для проживания, а также перевозили деньги. Росфинмониторинг внес троих Исломовых в реестр террористов и экстремистов.