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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Суд утвердил арест обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» отказался участвовать в судебном заседании
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Диловар Исломов
Диловар Исломов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Московский городской суд признал законным заключение под стражу Диловара Исломова, обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Суд оставил постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Исломов отказался принимать участие в рассмотрении апелляционной жалобы, заявили в пресс-службе судов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

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В рамках дела арестованы более десяти человек, в том числе четверо, которых силовики назвали непосредственными исполнителями: Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Все они граждане Таджикистана.

По версии следствия, Фаридуни «вовлек в состав организованной группы» братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Следственный комитет считает, что они, а также их отец Исроил Исломов, оказывали содействие нападавшим при подготовке теракта — предоставили им автомобиль и квартиру для проживания, а также перевозили деньги. Росфинмониторинг внес троих Исломовых в реестр террористов и экстремистов.

Теги
арест суд теракт «Крокус Сити Холл»
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