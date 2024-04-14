CNN назвал число сбитых США ракет и дронов, летевших на Израиль

CNN: силы США перехватили более 70 летевших на Израиль дронов и три ракеты

Силы США на Ближнем Востоке перехватили более 70 беспилотников, выпущенных Ираном по Израилю, а также как минимум три баллистические ракеты, сообщил CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря, сказал каналу один из собеседников. По словам другого чиновника, на перехват беспилотников также поднимали американские истребители.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации иранской стороны, погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Тегеран выпустил по территории страны более 200 снарядов, большинство из которых сбили за ее пределами. The New York Times сообщила со ссылкой на двух израильских чиновников, что Иран запустил в направлении Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет, а также 110 ракет класса «земля — земля».

Как сообщил Ynet со ссылкой на официальных лиц, средства ПВО перехватили 99% ракет и дронов, запущенных по Израилю. Президент США Джо Байден подтвердил, что ЦАХАЛ с помощью американских удалось сбить почти все выпущенные Ираном беспилотники и ракеты.

Президент рассказал, что по его указанию Соединенные Штаты на прошлой неделе перебросили на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе самолеты и эсминцы. Благодаря этому, а также «исключительному мастерству американских военных», атаку удалось отразить, заявил он.