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Удар Ирана по Израилю ,  
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NYT узнала детали удара Ирана по Израилю

NYT: Иран выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников и 36 крылатых ракет
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Удары по Израилю велись с территорий Ирана, Ирака, Сирии и Йемена; Тегеран запустил почти 200 дронов и десятки крылатых ракет, а также ракеты «воздух-воздух». Атака длилась более пяти часов

Иран в ходе ночной атаки на Израиль запустил в его сторону 185 беспилотников и 36 крылатых ракет, сообщает The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников. Помимо того было выпущено 110 ракет класса «земля — земля».

По данным газеты, большая часть запусков была произведена из Ирана, какая-то — из Ирака и Йемена. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что ракеты и дроны запускали из этих стран, а также из Сирии. Он сообщил, что американским силам удалось перехватить десятки снарядов (по данным CNN — более 70 дронов и как минимум три баллистические ракеты). Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что Израиль при помощи американских военных сбил почти все ракеты и дроны.

В армии обороны Израиля ЦАХАЛ ранее сообщили, что Тегеран выпустил более 200 снарядов, большинство из которых сбили за пределами страны. Агентство Mehr писало, что Иран задействовал в том числе дроны-камикадзе Shahed-136.

CNN со ссылкой на двух американских чиновников передает, что к утру 14 апреля волна ударов Ирана постепенно пошла на спад. Всего атака длилась более пяти часов. Ночью к Тегерану присоединились поддерживаемые им йеменские хуситы и ливанская «Хезболла». С территории Ливана по Израилю было запущено более 55 ракет, сообщает телеканал.

Тегеран сообщил, что проводит атаку в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, и заявил, что действует в рамках самообороны. Израиль в свою очередь пообещал ответить Ирану. Страна потребовала созвать заседание Совбеза ООН, оно пройдет вечером 14 апреля.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран Израиль крылатые ракеты беспилотники
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