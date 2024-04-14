На севере Израиля в пятый раз за ночь прозвучали сирены

На севере Израиля в пятый раз за ночь прозвучали сирены

В северных районах Израиля вновь прозвучали сирены, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Сирены включили около 04:45 мск. Сигналы на севере страны звучат в пятый раз за ночь. В первый раз это произошло около 00:30 мск, когда сирены включили в кибуце (общине) Снир, затем их активировали в 01:46 мск в северных районах, в 01:54 — повторно. Около 04:17 сирены в северной части страны прозвучали в четвертый раз за ночь.

Сигналы тревоги включали и в южных районах Израиля, в пустыне Негев, Иерусалиме, районе Шомрон и над Мертвым морем. После 03:40 мск военные сообщили, что необходимости оставаться возле бомбоубежищ больше нет.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации иранской стороны, погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Также Израиль атаковала ливанская группировка «Хезболла»: движение заявило, что выпустило десятки ракет по штабу противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии на Голанских высотах. Times of Israel сообщила о присоединении к атаке йеменских хуситов. По данным издания, они запустили в сторону Израиля «сотни дронов». И «Хезболла», и хуситы пользуются поддержкой Тегерана.