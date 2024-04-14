ABC сообщил о пуске Ираном еще 70 ракет в сторону Израиля

Иран запустил еще 70 ракет в направлении Израиля, общее число выпущенных снарядов достигло 150, сообщил ABC News высокопоставленный американский чиновник.

Во время первой волны Иран выпустил по Израилю 80 ракет, уточнил собеседник канала.

Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации Тегерана, погибли несколько генералов корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Позднее десятки ракет по Израилю запустила ливанская группировка «Хезболла». Движение заявило, что вело обстрел из реактивной системы залпового огня по штабу противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии на Голанских высотах.

Times of Israel также сообщила о присоединении к атаке йеменских хуситов. По данным издания, они запустили в сторону Израиля «сотни дронов». ABC News писал со ссылкой на американского чиновника, что США ожидают пуска по Израилю до 500 беспилотников и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.

Запущенные Ираном дроны начали перехватывать, ЦАХАЛ подтвердила, что по Израилю также были выпущены баллистические ракеты. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна готова к нападению Ирана и пообещал ответ.