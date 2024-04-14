Байден пообещал помочь защитить Израиль от Ирана

Байден обсудил иранскую атаку на Израиль с членами Совета нацбезопасности и подтвердил приверженность в помощи Тель-Авиву. Американские войска помогают сбивать дроны, запущенные иранской армией

Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / Reuters)

США привержены дальнейшей поддержке обороны Израиля от Ирана, заявил американский президент Джо Байден в X.

Он обсудил атаку Ирана на Израиль с сотрудниками Совета национальной безопасности Белого дома.

Американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, сбивают иранские ударные дроны, пишут Washington Post и CNN со ссылкой на источники. Всего иранской стороной запущено несколько десятков дронов, рассказал телеканалу собеседник в администрации президента США, источник в израильской армии сообщил, что количество запущенных БПЛА превышает сотню.

Иран атаковал Израиль вечером в субботу, 13 апреля. Помимо дронов, запущены баллистические ракеты. В Иерусалиме прогремел взрыв. По данным Ynet, ПВО перехватили почти все запущенные дроны.

Власти Ирана отчитались об успешном поражении целей и предостерегли от поддержки США Израиля.