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Удар Ирана по Израилю ,  
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Байден пообещал помочь защитить Израиль от Ирана

Президент Байден: США привержены оказанию помощи Израилю по безопасности
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Байден обсудил иранскую атаку на Израиль с членами Совета нацбезопасности и подтвердил приверженность в помощи Тель-Авиву. Американские войска помогают сбивать дроны, запущенные иранской армией
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / Reuters)

США привержены дальнейшей поддержке обороны Израиля от Ирана, заявил американский президент Джо Байден в X.

Он обсудил атаку Ирана на Израиль с сотрудниками Совета национальной безопасности Белого дома.

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Американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке, сбивают иранские ударные дроны, пишут Washington Post и CNN со ссылкой на источники. Всего иранской стороной запущено несколько десятков дронов, рассказал телеканалу собеседник в администрации президента США, источник в израильской армии сообщил, что количество запущенных БПЛА превышает сотню.

Иран атаковал Израиль вечером в субботу, 13 апреля. Помимо дронов, запущены баллистические ракеты. В Иерусалиме прогремел взрыв. По данным Ynet, ПВО перехватили почти все запущенные дроны.

Власти Ирана отчитались об успешном поражении целей и предостерегли от поддержки США Израиля.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден США Израиль Иран
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