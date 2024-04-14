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Удар Ирана по Израилю ,  
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ABC News узнал, что США допускают пуск по Израилю до 500 дронов и ракет

ABC: США прогнозируют пуск по Израилю до 500 дронов и ракет из пяти стран
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
США полагают, что по Израилю выпустят до 400-500 дронов и ракет. Большую часть направят с территории Ирана, оставшиеся — из Ливана, Ирака, Йемена и Сирии, сказал каналу американский чиновник. ЦАХАЛ засекла более ста беспилотников
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС
Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС

США допускают, что в общей сложности по Израилю будет запущено от 400 до 500 ракет и беспилотников с территории пяти стран, включая Иран, передает ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника телеканала, большая часть из них должна быть запущена с территории Ирана, оставшиеся — из Ирака, Ливана, Сирии и с территорий, подконтрольных йеменским хуситам.

Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля
Политика

Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла более 100 беспилотников, по данным Chanel 12, их начали перехватывать. Военные полагают, что они достигнут страны в течение нескольких часов, а ракеты долетят раньше.

В течение дня 13 апреля беспилотники также запускали с территории Ливана. ЦАХАЛ заявила, что нанесла ответные удары по объектам группировки «Хезболла», действующей в стране.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна готова к возможному нападению со стороны Ирана, и пообещал ответ на атаку. «Хезболле» он также обещал жесткий ответ, если группировка вступит в войну в секторе Газа.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран Израиль Сирия Ирак Ливан беспилотники ракеты
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