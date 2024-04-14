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Палестино-израильский конфликт ,  
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Channel 12 сообщил, что Израиль начал перехватывать БПЛА Ирана

Channel 12: Израиль начал перехватывать дроны Израиля над небом Иордании и Сирии
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Дроны Ирана начали перехватывать в небе на Сирией и Иорданией, сообщил израильский телеканал Channel 12. Иран запустил в сторону Израиля десятки беспилотников и ракет.

Силы ПВО Израиля начали перехватывать дроны Ирана в небе над Сирией и Иорданией. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12, пишет Times of Israel.

Это стало возможным благодаря «воздушному зонтику», который был создан США и региональными союзниками.

Иран заявил о запуске ракет и дронов по Израилю
Политика

Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна готова к нападению Ирана и ответит на эту атаку.

Дроны также запустили со стороны Ливана. ЦАХАЛ заявила, что нанесла ответные удары по объектам группировки «Хезболла».

Иран заявил о запуске ракет и дронов по Израилю
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Теги
Израиль Иран беспилотники ЦАХАЛ
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