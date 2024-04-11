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Наводнения в России ,  
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В МЧС назвали сроки пика паводка в Кургане

МЧС: пик паводка в Кургане ожидается 14–15 апреля
Сюжет
Наводнения в России
В ведомстве отметили рост уровня воды в реке Тобол. Вода идет в сторону трех районов региона и областного центра. Подтопления зафиксировали более чем в 180 домах по всей области
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Пик паводка в Кургане ожидается 14–15 апреля, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«В Курганской области продолжается интенсивный рост уровней воды в реке Тобол. Вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и города Кургана», — сообщили в ведомстве.

Всего в регионе, по данным МЧС, подтопило 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. В области продолжается эвакуация из районов, где наблюдают повышение уровня воды.

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По данным ведомства, из зоны затопления эвакуировали более 6 тыс. человек, более 800 граждан находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Среди тех, кого привезли в ПВР, — 281 ребенок. Центры работают на базе школ и больниц, всего в области действует почти 100 ПВР.

В регион доставляют помощь из других российских регионов, в Курганскую область также приедут спасатели из Ивановской, Свердловской, Челябинской областей.

Уровень воды в реке в Курганской области достиг «неблагоприятной» отметки
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Несколько российских регионов в начале апреля столкнулись с паводком. Наиболее сложная обстановка в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, защищавшую город. В некоторых районах населенного пункта объявили эвакуацию, на данный момент в Орске подтоплено почти 6 тыс. домов.

Для ликвидации последствий наводнения в регионах правительство по поручению президента создало специальную комиссию. Ее возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.

Из-за угрозы наводнения в Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС, власти призвали к эвакуации жителей населенных пунктов вдоль Тобола.

Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что, если в Тоболе уровень воды достигнет 14 м, необходимо будет эвакуировать около 280 тыс. человек. Позднее, 11 апреля, уровень воды в реке в районе села Звериноголовского достиг «неблагоприятной» отметки 10 м.

В МЧС назвали сроки пика паводка в Кургане
В МЧС назвали сроки пика паводка в Кургане

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Теги
МЧС паводок Курганская область
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