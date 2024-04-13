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Наводнения в России ,  
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«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области

«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области
Сюжет
Наводнения в России

Роскосмос
Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» показала новый снимок продвижения паводка по Оренбургской области. Фото опубликованы в телеграм-канале корпорации.

Съемку земли из космоса проводят спутники «Канопус-В» и «Метеор-М».

В «Роскосмосе» отметили, что продолжают следить за ситуацией с наводнением в регионе.

«Роскосмос» показал сделанный с орбиты снимок наводнения в Оренбуржье
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Фото:Роскосмос

Паводки начались в Оренбургской области в начале апреля. Сильнее всего от повышения уровня воды в Урале пострадал Орск. 5 апреля там прорвало дамбу, которая защищала город от затопления.

Через несколько дней наводнение пришло в областной центр — Оренбург. 12 апреля в некоторых районах города и поселках поблизости объявили эвакуацию.

К 13 апреля в городе затопило более 2,9 тыс. домов и 4,9 тыс. приусадебных участков. Из мест, которым грозит затопление, вывезли более 1,5 тыс. жителей Оренбурга. По всей области эвакуировали 13 тыс. человек. Уровень воды в Урале достиг отметки 1183 см.

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Теги
Оренбург паводок Роскосмос
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