«Роскосмос» показал сделанный с орбиты снимок наводнения в Оренбуржье

Фото: Роскосмос

Командир отряда космонавтов на Международной космической станции Олег Кононенко сфотографировал наводнение в Оренбургской области. Снимок опубликовал «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Утром правительство Оренбургской области сообщило, что в регионе из-за сильного паводка подтоплены 11,9 тыс. жилых домов и 14,9 тыс. приусадебных участков. В области эвакуировали 7,8 тыс. человек, в том числе 2,1 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся 1415 человек, в том числе 256 детей.

Наиболее сложная ситуация, по данным регионального правительства, сложилась в Орске, Оренбурге, Бузулуке, а также Оренбургском, Илекском и Бузулукском районах. Всего на ликвидации последствий наводнения участвуют 4,5 тыс. человек и 978 единиц техники.