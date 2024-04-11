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Наводнения в России ,  
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«Роскосмос» показал сделанный с орбиты снимок наводнения в Оренбуржье

«Роскосмос» показал сделанный с орбиты снимок наводнения в Оренбургской области
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Командир отряда космонавтов на Международной космической станции Олег Кононенко сфотографировал наводнение в Оренбургской области. Снимок опубликовал «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

Утром правительство Оренбургской области сообщило, что в регионе из-за сильного паводка подтоплены 11,9 тыс. жилых домов и 14,9 тыс. приусадебных участков. В области эвакуировали 7,8 тыс. человек, в том числе 2,1 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся 1415 человек, в том числе 256 детей.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Наиболее сложная ситуация, по данным регионального правительства, сложилась в Орске, Оренбурге, Бузулуке, а также Оренбургском, Илекском и Бузулукском районах. Всего на ликвидации последствий наводнения участвуют 4,5 тыс. человек и 978 единиц техники.

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Теги
Роскосмос Оренбургская область космонавт паводок наводнение
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