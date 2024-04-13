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Наводнения в России ,  
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Уровень воды у Оренбурга поднялся за сутки на 42 см

Уровень воды у Оренбурга поднялся за сутки на 42 см и достиг 1171 см
Сюжет
Наводнения в России

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга увеличился за сутки на 42 см и достиг 1171 см, сообщил глава региона Денис Паслер.

«К раннему утру 13 апреля Урал у Оренбурга достиг 11 м 71 см. Последние 4 часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

За ночь вода поднялась на 9 см — по состоянию на 20:00 мск 12 апреля она находилась на отметке 1 162 см, писал ТАСС со ссылкой на правительство Оренбургской области.

Глава муниципального диспетчерского центра Александр Сиса сообщил, что за сутки в Оренбурге были подтоплены еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков. По данным ТАСС, всего в городе подтоплены 3 тыс. домов и 8 тыс. приусадебных участков.

Уровень реки Урал под Оренбургом превысил опасную отметку на 224 см
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

В Орске, по словам Паслера, уровень в реке Урал упал еще на 23 см. «Город продолжает освобождаться от воды и возвращаться к нормальной жизни», — рассказал губернатор. Накануне, 12 апреля, МЧС сообщило, что уровень воды у Орска снизился на 30 см.

При это Паслер отметил, что в регионе ситуация продолжает оставаться сложной. «В ряде территорий пик паводка впереди. Мобилизуем силы и средства на илекском направлении», — сообщил глава Оренбургской области.

У Кургана уровень воды в реке Тобол достиг 416 см, сообщила пресс-служба администрации города. За последние 12 часов он вырос на 7 см.

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Теги
Оренбург Урал наводнение паводки Оренбургская область Курганская область Денис Паслер
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