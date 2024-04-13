В затопленных районах Оренбургской области эвакуировали 13,1 тыс. человек

В затопленных районах Оренбургской области эвакуировали более 13,1 тыс. человек

Оренбург (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Из затопленных районов Оренбургской области эвакуировали 13 194 человека. Об этом сообщило правительство региона в своем сообществе во «ВКонтакте».

В 38 пунктов временного размещения переехали 1145 человек, в том числе 212 детей. Всего подтоплены 12 213 жилых домов и 17 203 приусадебных участка в 73 населенных пунктах и 38 СНТ.

В Оренбурге подтоплены пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 СНТ. В зоне затопления оказались 2 912 домов и 4 971 приусадебный участок. Эвакуировали 1531 человека, в том числе 325 детей.

По данным на утро 13 апреля, уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 11 м 71 см. Уровень воды у Орска — 731 см (критическим считается уровень в 700 см).

МЧС отметило, что в Оренбурге ситуация с паводком ухудшается — растут уровень воды и количество затопленных домов. В Орске обстановка, напротив, стабилизируется: по данным ведомства, за сутки вода ушла из примерно 200 домов.