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Наводнения в России ,  
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В затопленных районах Оренбургской области эвакуировали 13,1 тыс. человек

В затопленных районах Оренбургской области эвакуировали более 13,1 тыс. человек
Сюжет
Наводнения в России
Оренбург
Оренбург (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Из затопленных районов Оренбургской области эвакуировали 13 194 человека. Об этом сообщило правительство региона в своем сообществе во «ВКонтакте».

В 38 пунктов временного размещения переехали 1145 человек, в том числе 212 детей. Всего подтоплены 12 213 жилых домов и 17 203 приусадебных участка в 73 населенных пунктах и 38 СНТ.

В Оренбурге подтоплены пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 СНТ. В зоне затопления оказались 2 912 домов и 4 971 приусадебный участок. Эвакуировали 1531 человека, в том числе 325 детей.

В Оренбурге объявили эвакуацию жителей дома после обрушения пристройки
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Фото:Администрация города Оренбурга

По данным на утро 13 апреля, уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 11 м 71 см. Уровень воды у Орска — 731 см (критическим считается уровень в 700 см).

МЧС отметило, что в Оренбурге ситуация с паводком ухудшается — растут уровень воды и количество затопленных домов. В Орске обстановка, напротив, стабилизируется: по данным ведомства, за сутки вода ушла из примерно 200 домов.

В затопленных районах Оренбургской области эвакуировали 13,1 тыс. человек
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
Оренбургская область Оренбург город Орск затопление наводнение паводок
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