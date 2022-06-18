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Финансы ,  
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Приложение Газпромбанка пропало из App Store

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Мобильное приложение Газпромбанка пропало из App Store. При этом в Google Play и Huawei AppGallery скачать приложение можно, сообщается в официальном Telegram-канале банка.

«Наше приложение сегодня вечером оказалось недоступно в App Store. Сейчас мы активно прорабатываем альтернативные варианты, чтобы в скором времени восстановить его работоспособность», — говорится в сообщении.

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В банке пояснили, что ранее скачанные версии приложения продолжать работать в прежнем режиме, а также призвали его не удалять.

Кроме того, приложение «Газпромбанк Инвестиции» остается доступным в App Store, добавили в банке.

Ранее из App Store и Google Play пропали приложения, попавших под санкции ЕС и США банков — ВТБ, «Сбербанк» и Альфа-банк.

В Альфа-банке предложили клиентам пользоваться интернет-банком, который доступен как на компьютере, так и на смартфонах. В пресс-службе Cбербанка также напомнили, что можно воспользоваться веб-версией «Сбербанка Онлайн», адаптированной для мобильных устройств. В случае с Android есть вариант установить приложение из сторонних источников.

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с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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