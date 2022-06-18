Мобильное приложение Газпромбанка пропало из App Store. При этом в Google Play и Huawei AppGallery скачать приложение можно, сообщается в официальном Telegram-канале банка.

«Наше приложение сегодня вечером оказалось недоступно в App Store. Сейчас мы активно прорабатываем альтернативные варианты, чтобы в скором времени восстановить его работоспособность», — говорится в сообщении.

В банке пояснили, что ранее скачанные версии приложения продолжать работать в прежнем режиме, а также призвали его не удалять.

Кроме того, приложение «Газпромбанк Инвестиции» остается доступным в App Store, добавили в банке.

Ранее из App Store и Google Play пропали приложения, попавших под санкции ЕС и США банков — ВТБ, «Сбербанк» и Альфа-банк.

В Альфа-банке предложили клиентам пользоваться интернет-банком, который доступен как на компьютере, так и на смартфонах. В пресс-службе Cбербанка также напомнили, что можно воспользоваться веб-версией «Сбербанка Онлайн», адаптированной для мобильных устройств. В случае с Android есть вариант установить приложение из сторонних источников.

Читайте на РБК Pro Pro Ментальные карты: что это такое и как их использовать в рабочих проектах Ментальные карты: что это такое и как их использовать в рабочих проектах Инструкции Pro Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы Инструкции Pro «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос Исследования Pro 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты 12 самых популярных российских акций: чего от них ждут эксперты Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Лучший способ переключиться — выкопать грядку: СЕО YouTube Воджицки Лучший способ переключиться — выкопать грядку: СЕО YouTube Воджицки Статьи Pro Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix Статьи Pro Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций Статьи

ВТБ планирует до конца 2022 года запустить цифровой банк в мессенджере Telegram.