Приложение Газпромбанка пропало из App Store
Мобильное приложение Газпромбанка пропало из App Store. При этом в Google Play и Huawei AppGallery скачать приложение можно, сообщается в официальном Telegram-канале банка.
«Наше приложение сегодня вечером оказалось недоступно в App Store. Сейчас мы активно прорабатываем альтернативные варианты, чтобы в скором времени восстановить его работоспособность», — говорится в сообщении.
В банке пояснили, что ранее скачанные версии приложения продолжать работать в прежнем режиме, а также призвали его не удалять.
Кроме того, приложение «Газпромбанк Инвестиции» остается доступным в App Store, добавили в банке.
Ранее из App Store и Google Play пропали приложения, попавших под санкции ЕС и США банков — ВТБ, «Сбербанк» и Альфа-банк.
В Альфа-банке предложили клиентам пользоваться интернет-банком, который доступен как на компьютере, так и на смартфонах. В пресс-службе Cбербанка также напомнили, что можно воспользоваться веб-версией «Сбербанка Онлайн», адаптированной для мобильных устройств. В случае с Android есть вариант установить приложение из сторонних источников.
ВТБ планирует до конца 2022 года запустить цифровой банк в мессенджере Telegram.