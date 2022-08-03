Приложение Газпромбанка пропало из Google Play
Приложение Газпромбанка для Android перестало быть доступным для скачивания в магазине Google Play, сообщили в банке.
«Мы прорабатываем варианты, чтобы скоро это исправить», — говорится в сообщении.
У тех клиентов, у которых приложение уже установлено, оно работает, как прежде, все функции и сервисы доступны в полном объеме, отметили в Газпромбанке. Там попросили не удалять его из-за отсутствия пока возможности скачать заново через Google Play.
Загрузить приложение для Android можно в магазине RuStore, а пользователи смартфонов Huawei могут это сделать в Huawei AppGallery.
В середине июня Газпромбанк (находится под британскими санкциями) сообщал об удалении приложения из App Store.
До этого из App Store и Google Pay пропали приложения попавших под санкции ЕС и США банков — ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка.
В начале мая для российских пользователей появился магазин приложений NashStore (его разработчик — АНО «Цифровые платформы»). Его разработали в ответ на удаление зарубежными магазинами российских приложений.