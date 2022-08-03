Приложение Газпромбанка пропало из Google Play

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Приложение Газпромбанка для Android перестало быть доступным для скачивания в магазине Google Play, сообщили в банке.

«Мы прорабатываем варианты, чтобы скоро это исправить», — говорится в сообщении.

У тех клиентов, у которых приложение уже установлено, оно работает, как прежде, все функции и сервисы доступны в полном объеме, отметили в Газпромбанке. Там попросили не удалять его из-за отсутствия пока возможности скачать заново через Google Play.

Загрузить приложение для Android можно в магазине RuStore, а пользователи смартфонов Huawei могут это сделать в Huawei AppGallery.

В середине июня Газпромбанк (находится под британскими санкциями) сообщал об удалении приложения из App Store.

До этого из App Store и Google Pay пропали приложения попавших под санкции ЕС и США банков — ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка.

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