Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 61,12 (-0,14) Инвестиции, 15:57
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 60,24 (+0,08) Инвестиции, 15:57
В ДНР сообщили, что союзные силы «выбили» ВСУ с южной окраины Марьинки Политика, 22:28
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 22:28
Двукратная чемпионка мира по гимнастике Пасека решила уйти из спорта Спорт, 22:22
New York Times узнала о планах издателя Forbes продать бизнес Бизнес, 22:20
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 22:02
Приложение Газпромбанка пропало из Google Play Общество, 21:55
Карацев проиграл теннисисту из второй сотни рейтинга на турнире в США Спорт, 21:47
Плющенко получил травму в матче за клуб футбольной Медиалиги Спорт, 21:44
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Пушилин присвоил погибшему полковнику Ольге Качуре звание Героя ДНР Политика, 21:42
МЧС сообщило о локализации пожара на складе Ozon в Подмосковье Общество, 21:41
Бумаги небольшого финтеха из Гонконга взлетели в Нью-Йорке на 32000% Инвестиции, 21:37
Киев заявил о невозможности применить статью об агрессии к России Политика, 21:36
ООН решила создать миссию для расследования удара по СИЗО в Еленовке Политика, 21:35
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 21:35
Война санкций ,  
0 

Приложение Газпромбанка пропало из Google Play

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Приложение Газпромбанка для Android перестало быть доступным для скачивания в магазине Google Play, сообщили в банке.

«Мы прорабатываем варианты, чтобы скоро это исправить», — говорится в сообщении.

У тех клиентов, у которых приложение уже установлено, оно работает, как прежде, все функции и сервисы доступны в полном объеме, отметили в Газпромбанке. Там попросили не удалять его из-за отсутствия пока возможности скачать заново через Google Play.

Российский аналог Google Play сообщил о DDoS-атаке в первый день работы
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Загрузить приложение для Android можно в магазине RuStore, а пользователи смартфонов Huawei могут это сделать в Huawei AppGallery.

В середине июня Газпромбанк (находится под британскими санкциями) сообщал об удалении приложения из App Store.

До этого из App Store и Google Pay пропали приложения попавших под санкции ЕС и США банков — ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
«Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Почему коллеги сваливают на вас свою работу и как это прекратить
Инструкции
Pro
Фото: Charles McQuillan / Getty Images Усталость металла: почему партнерства дают трещины и как этого избежать
Статьи
Pro
Фото: Investors.luminartech Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи

В начале мая для российских пользователей появился магазин приложений NashStore (его разработчик — АНО «Цифровые платформы»). Его разработали в ответ на удаление зарубежными магазинами российских приложений.

Теги
Газпромбанк Android
Материалы по теме
Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из магазина Google Play
Технологии и медиа
В Думу внесли законопроект о предустановке российского аналога App Store
Технологии и медиа
Владелец Tinder подал в суд на Google Play из-за угрозы удаления
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter