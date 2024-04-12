Захарова ответила на идею главы МВД Эстонии признать РПЦ террористической

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План главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса предложить признать Русскую православную церковь Московского патриархата террористической организацией говорит о душевном нездоровье, заявила «Известиям» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский — с террористами?» — задалась вопросом дипломат.

Ляэнеметс ранее заявил, что намерен предложить рийгикогу (эстонскому парламенту) признать РПЦ террористической организацией и впоследствии запретить ее деятельность в стране. Министр объяснил это необходимостью разорвать связи эстонской церкви с Московским патриархатом.

«Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», — заявил глава МВД Эстонии.

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата ответил, что та не находится в прямом подчинении Московского патриархата и не может нести ответственность за звучащие в Москве высказывания по поводу конфликта на Украине. Как утверждает ERR, таким образом местная церковь, по сути, отвергла требование главы МВД выйти из подчинения Московского патриархата.

Ляэнеметс, объясняя свою позицию, упомянул наказ Всемирного русского народного собора, который РПЦ опубликовала 2 апреля. В нем говорилось, что военная операция на Украине «с духовно-нравственной точки зрения является священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси», защищают мир «от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада».

Глава МВД Эстонии назвал это послание «очень мощным и сильным», добавив, что оно «обязательно дойдет до людей», и отметил, что Эстонская православная церковь Московского патриархата насчитывает порядка 100 тыс. прихожан.