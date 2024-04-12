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Политика ,  
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Президент Финляндии назначил нового посла в России

Президент Финляндии назначил нового посла в России
Мария Лийвала
Мария Лийвала (Фото: um.fi)

Президент Финляндии Александр Стубб аккредитовал нового посла страны в России, сообщает пресс-служба МИД Финляндии.

Всего Стубб назначил новых глав диппредставительств в восьми странах.

Послом республики в России станет Марья Лийвала. На данный момент она занимает должность советника по иностранным делам Восточного департамента МИД Финляндии — на этом посту она работает с 2021 года.

Лийвала начала дипломатическую карьеру в 1997 году. С 1998 по 2002 год она была выездным послом в Центральной Азии. С 2008 по 2012 год Лийвала занимала должность главы отдела экономики и торговли и министра-советника в посольстве в Москве.

С осени 2016 года по весну 2017 года Лийвала работала генконсулом Финляндии в Санкт-Петербурге.

На данный момент должность посла Финляндии в России занимает Антти Хелантеря — он занимает этот пост с мая 2020 года.

Посол Финляндии уведомил Москву о решении страны закрыть погранпункты
Политика
Фото:Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters

Дипломатические отношения России и Финляндии осложнились после начала спецоперации на Украине.  В мае 2023 года в российской дипмиссии в Хельсинки заявили, что двустороннее сотрудничество между странами разрушено по вине Финляндии. По словам дипломатов, на отношения повлияло вступление страны в НАТО.

Позднее МИД республики заявил, что Россия заморозила счета финских дипломатических представительств. В связи с этим финская сторона выслала из страны девять российских дипломатов. Осенью 2023 года Россия в ответ на эти действия закрыла финское генконсульство в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2023 года на границе двух стран возникла кризисная ситуация: в Хельсинки решили закрыть семь погранпунктов между Финляндией и Россией, позднее меру распространили на все пункты на сухопутной границе. Решение объяснили ростом числа мигрантов, которые запрашивают убежище в стране. Финская сторона заявила, что Москва помогает мигрантам из третьих стран, у которых нет документов для прохода через границу.

В Кремле заявили, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией. С апреля 2024 года закрытие границ Финляндии и России стало бессрочным.

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Теги
Финляндия Россия посольство
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