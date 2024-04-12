Мексика потребовала приостановить участие Эквадора в ООН

Власти Мексики потребовали от ООН приостановить членство Эквадора в организации после рейда на посольство в Кито, сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Его слова приводит агентство Associated Press.

«В соответствии с Уставом, ООН должна одобрить заявку и не накладывать вето», — сказал мексиканский лидер на заседании Совета Безопасности организации. Он потребовал от властей Эквадора публичных извинений за рейд, возмещение ущерба и обещание больше не повторять вторжений в посольства.

Юридический консультант МИДа Мексики Алехандро Селорио подтвердил слова Обрадора. «Мы подаем жалобу в Международный суд. <...> Нет сомнений, что Эквадор нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях и пренебрег иммунитетом посольства», — сказал Селорио.

Министр иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфелд в ответ заявила, что ее страна будет защищаться, а возможность извиниться «в данный момент не обсуждается».

В начале апреля силовики Эквадора ворвались в посольство Мексики в Кито, чтобы задержать эквадорского бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который с декабря 2023 года жил на территории дипмиссии. Вторжение на территорию посольства произошло спустя день после того, как власти Мексики решили предоставить Гласу политическое убежище.

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После инцидента дипломатические отношения между двумя странами были остановлены по инициативе Мексики.

Соммерфелд объяснила, что Глас мог сбежать, чего опасались эквадорские власти. В стране экс-вице-президента приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в коррупции.