Экс-президент Эквадора извинился перед Мексикой за штурм посольства

Экс-президент Эквадора извинился перед Мексикой за штурм ее посольства в Кито

Рафаэль Корреа (Фото: Esteban Osorio / IMAGO / Global Look Press)

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа извинился перед Мексикой после того, как полиция страны взяла штурмом мексиканское посольство в Кито.

Действия, предпринятые правительством президента Эквадора Даниэля Нобоа, не имеют прецедентов в истории Латинской Америки, написал Корреа на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter).

«Даже при самых ужасных диктатурах не нарушались права посольства какой-либо страны. Мы живем не в правовом государстве, а в варварском. <...> Мексике, ее народу и правительству — наши извинения и вечное восхищение», — написал он.

Ранее эквадорские полицейские ворвались в посольство Мексики в столице страны, городе Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. С декабря 2023 года тот жил на территории дипмиссии.

Хорхе Глас был вице-президентом Эквадора в 2013–2017 годах. В 2017 году его сняли с должности из-за коррупционного скандала. Гласа обвинили в получении взяток от строительной компании Oderbrecht: прокуратура показала аудиозапись, на которой слышно, как он вместе с эквадорским чиновником разрабатывает схему получения этих средств. Вице-президент вину не признал. Впоследствии Гласа приговорили к шести годам лишения свободы. С 2017 по 2022 год он отбывал наказание, а в декабре 2023-го попросил об убежище в посольстве Мексики в Кито.

Власти Эквадора просили мексиканскую сторону разрешить его арест, но Мехико отказал им в этом. Глава МИД Мексики Алисия Барсена пояснила, что подобный исход нарушил бы дипломатический иммунитет посольства.

Накануне мексиканские власти решили предоставить Гласу политическое убежище. МИД Эквадора назвал это решение незаконным и потребовал выдать его.

МИД Мексики сообщил после штурма посольства и задержания Гласа, что несколько дипломатов получили ранения. Ведомство объявило об эвакуации дипломатического персонала из Эквадора. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что страна временно приостанавливает дипломатические отношения с Эквадором.

Нобоа, в свою очередь, заявил, что действия полиции в посольстве были направлены на «защиту национального суверенитета в соответствии с политикой абсолютной нетерпимости» к преступникам.