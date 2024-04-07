Эквадор объяснил штурм посольства Мексики угрозой побега вице-президента
Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд объяснила штурм посольства Мексики в Кито, где укрывался бывший вице-президент Хорхе Глас, тем, что тот мог сбежать. Ее слова приводит nmas.com.mx.
«Более того, решение президента республики было принято перед лицом реальной угрозы неминуемого бегства гражданина <...>. Национальное правительство выполнило приказ об аресте г-на Хорхе Гласа, вынесенный Национальным судом и переданный по распоряжению компетентных органов», — сказала она.
По словам министра, Глас укрывался в мексиканской дипмиссии с декабря 2023 года и попросил убежища. Эквадорская сторона передала посольству всю информацию об обвинениях во взяточничестве и растрате против бывшего вице-президента. Эквадор считает предоставление ему убежища незаконным, подчеркнула Соммерфелд.
Гласа приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в коррупции. 5 апреля Мехико предоставило ему политическое убежище. После этого в посольство ворвались эквадорские силовики и арестовали политика.
Мексика объявила о приостановке дипломатических отношений с Эквадором. Аналогичное решение приняли и власти Никарагуа.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объяснил действия силовиков «защитой национального суверенитета в соответствии с политикой абсолютной нетерпимости» к преступникам.
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