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Военная операция на Украине ,  
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Президент Польши Дуда отказал Украине в передаче систем ПВО Patriot

Дуда: у Польши нет систем Patriot, которые можно было бы передать Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

У Польши нет систем ПВО Patriot, которые она могла бы передать Украине, заявил президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции в Вильнюсе после саммита «Инициативы трех морей». Слова Дуды приводит Польское агентство печати (PAP).

«Мы только начинаем создавать эту систему в Польше. Она в Польше еще абсолютно не готова. На самом деле, Польше сегодня нечего дать, даже если бы мы захотели», — сказал польский президент.

Он отметил, что системы Patriot были в Польше и раньше, но их развернули армии США и Великобритании. Дуда добавил, что российские ракеты нарушали воздушное пространство Польши, поэтому страна находится «в ситуации угрозы потенциального российского нападения». Российский президент Владимир Путин назвал заявления о возможной атаке России на страны Запада чушью.

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Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости Patriot для защиты воздушного пространства страны. По его оценке, Киеву необходимо иметь 25 комплексов Patriot по шесть-восемь батарей в каждом или аналогичные системы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Запада дать Украине «чертовы Patriot».

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Теги
Анджей Дуда Украина Польша Patriot
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