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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Axios узнал об ограниченном ответе Ирана Израилю во избежание эскалации

Axios: Иран пообещал ограниченно ответить Израилю по избежание эскалации
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил главе МИДа Германии Анналене Бербок, что Тегеран собирается ограниченно ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с подробностями разговора двух министров.

Абдоллахиан и Бербок общались полтора часа и диалог почти полностью был сосредоточен на напряженности на Ближнем Востоке. Собеседник портала добавил, что, хотя глава иранского МИДа и назвал ответ «ограниченным», неясно, как Иран определяет «ограниченность». Бербок передала Абдоллахиану послание США, призвав серьезно оценить масштабы реакции Израиля на возможную атаку Ирана.

Как Израиль готовится к ответному удару Ирана
Политика
Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

В начале апреля Израиль ударил по Дамаску. При атаке погибли высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди — это бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии, — его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пять офицеров КСИР.

Захеди был причастен к операциям против Израиля. Газета Times of Israel назвала его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, убитого в Ираке в результате удара США в 2020 году.

Иран назвал произошедшее нарушением международных конвенций и отметил, что оставляет за собой право на ответные меры в адрес Израиля.

6 апреля Иран, Израиль и США привели свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. В американской администрации посчитали ответный удар Ирана по США и Израилю «неизбежным». Газета The Sun писала, что Израиль на любые возможные атаки Ирана ответит ударом по ядерным объектам страны.

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Теги
Иран Израиль Анналена Бербок ракетный удар
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