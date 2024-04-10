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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отказался признать вину

Адвокат: Исломов не признал вину по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Диловар Исломов
Диловар Исломов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов не признает вину в соучастии в нападении. Об этом заявила ТАСС его адвокат.

«Вину он не признает», — сказала защитник. Исломов отказался от участия в рассмотрении своей жалобы на арест в Московском городском суде. Постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении него осталось без изменения.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В рамках дела о теракте арестованы более десяти человек, в том числе четверо, которых силовики назвали непосредственными исполнителями. Это Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Все они граждане Таджикистана.

По версии следствия, Фаридуни «вовлек в состав организованной группы» братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Следственный комитет считает, что они, а также их отец Исроил Исломов оказывали содействие нападавшим при подготовке теракта — предоставили им квартиру для проживания, а также перевозили деньги.

Следствие также утверждает, что Диловар Исломов был последним владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором нападавшие приехали к «Крокусу». По данным правоохранительных органов, Исломовы знали о готовящемся нападении.

Все трое Исломовых арестованы. Росфинмониторинг внес их в реестр террористов и экстремистов.

Теги
теракт арест суд «Крокус Сити Холл»
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