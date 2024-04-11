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Наводнения в России ,  
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Уровень воды в реке в Курганской области достиг «неблагоприятной» отметки

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг 10 метров
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Наводнения в России

Уровень реки Тобол в курганском селе Звериноголовское поднялся до 10 м, таким образом достигнув «неблагоприятной» отметки, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2:00 11.04.2024 ровно 10 метров. На 1 м и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления», — написал он в телеграм-канале.

Он также добавил, что вода последовательно движется по течению в сторону областного центра Кургана.

При этом уровень воды в реке в районе самого Кургана, по данным на 6:00 мск, за ночь вырос на 8 см и составляет 383 см, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Уровень воды в Тоболе в Курганской области поднимается с каждым днем. Накануне, 10 апреля, вода в реке в районе села Звериноголовское достигала 980 см, а в Кургане — 375 см. Губернатор Шумков объяснял, что эта разница массива воды идет по течению, и сбросы с водохранилищ не прекращаются.

В регионе введен режим ЧС. 8 апреля жителей всех населенных пунктов в районе реки Тобол призвали немедленно эвакуироваться.

По прогнозам специалистов, уровень воды в Тоболе поднимется до 11 м. Если вода достигнет 14 м, то должны будут эвакуироваться порядка 280 тыс. человек, если 9 м, то число эвакуированных составит 17,8 тыс. человек, объяснял губернатор. Пик паводка, по его словам, придется на 13 апреля.

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Курганская область Вадим Шумков паводки затопления
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